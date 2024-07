Annuaire des statistiques d'assurance 2007

Cette publication annuelle rassemble les principales données statistiques officielles du secteur des assurances pour tous les pays de l'OCDE. Le lecteur y trouvera des informations sur les primes collectées et des investissements réalisés, les numéros des employés and entreprises, et sinistres et commissions. Les données pour Singapour, qui a un statut d’observateur auprès du Comité des assurances et de pensions privées, sont inclues dans les éditions en ligne et le CD-ROM de cette publication. Les données, standardisées dans la mesure du possible, sont détaillées en nombreuses sous-rubriques et une série d'indicateurs permet une meilleure compréhension des caractéristiques des différents marchés nationaux.