Annuaire des statistiques d'assurance 2005

Cette publication présente les données annuelles sur les activités d'assurance telles que : nombre de sociétés, nombre de salariés, primes par type d’assurance, part de marché des sociétés étrangères dans chaque pays, opérations conclues à l’étranger, ventilation des primes par destination (dans le pays ou à l’étranger), investissements dans le pays ou à l’étranger. sinistralité brute, dépenses brutes d’exploitation et commissions, parts de marché dans l’OCDE, pénétration, et densité et primes par salarié. Les données sont fournies pour tous les pays de l’OCDE à partir de 1994. Les données sont présentées en monnaie locale.