Soutenir la résilience financière des citoyens pendant la crise du COVID-19

La pandémie du COVID-19 a des répercussions socio-économiques considérables partout dans le monde. Outre les craintes pour leur santé, les citoyens sont confrontés à une multitude d’aléas financiers liés à la fermeture temporaire d’entreprises, d’écoles et d’établissements publics et aux quarantaines, ainsi qu’à l’instabilité des marchés boursiers et aux incertitudes liées au revenu de retraite. Cettesituation peut entraîner des pertes de revenu, des difficultés à payer ses factures et à honorer d’autres obligations financières, ainsi que le risque d’être victime d’escroqueries et de fraudes. Les responsables de l’action publique dans le monde entier doivent sensibiliser davantage les citoyens aux moyens efficaces d’atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 et ses conséquences potentielles à long terme sur leur résilience et leur bien-être financiers. En tenant compte des contextes nationaux, les gouvernements pourraient envisager les mesures initiales suivantes.