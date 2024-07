Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Portugal 2022

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE procède à des examens par les pairs de ses membres une fois tous les cinq ou six ans. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération pour le développement, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations.

Le Portugal mobilise les compétences de l’ensemble de son administration et met fortement l’accent sur l’appropriation par les pays partenaires. Fort des relations bilatérales étroites qu’il a établies de longue date avec les pays partenaires, le Portugal concentre ses financements sur les pays où les besoins sont les plus grands. Par son action de plaidoyer efficace sur la scène internationale, le Portugal est un ardent défenseur de la coopération triangulaire et, en tant que président du Conseil de l’Union européenne, il a favorisé le consensus entre les membres de l’Union sur des questions comme le renforcement des initiatives Team Europe en faveur du développement humain. Cependant, le Portugal pourrait tirer davantage parti de la large participation des acteurs étatiques et non étatiques à ses activités de coopération pour le développement. Cet examen par les pairs formule un ensemble de recommandations destinées à améliorer la coordination entre les différentes composantes de l’administration, à rassembler les initiatives bilatérales, à accorder une plus grande attention aux réalisations et à prendre des mesures pour accroître l’aide publique au développement (APD).