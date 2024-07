Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Pays-Bas 2023

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE mène tous les cinq à six ans un examen par les pairs qui passe en revue les efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations. Les Pays-Bas continuent de se concentrer sur leurs atouts et conduisent des réformes internes pour un impact durable. Ils maintiennent leur engagement dans les contextes fragiles, avec un financement à long terme et flexible. Le pays est grandement apprécié pour son rôle pionnier dans l’égalité des genres, il soutient fermement les sociétés civiles locales et s’attaque aux effets de son empreinte économique. Cet examen formule des recommandations pour renforcer l’engagement des Pays-Bas dans les pays partenaires par la concrétisation de leur ambition en faveur d’un développement mené au niveau local, leurs efforts pour adapter leur approche thématique à chaque contexte et la définition plus précise de leur appétence pour le risque. L’inversion de la baisse des budgets est une réalisation importante, mais il faudra gérer l’effet des dépenses consacrées aux réfugiés dans le pays sur le programme néerlandais de développement.