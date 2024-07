Études économiques de l’OCDE : Pays-Bas 2023 (Version abrégée)

L'économie néerlandaise a rapidement retrouvé sa trajectoire de croissance prépandémique, mais la hausse rapide de l'inflation a perturbé la croissance, amplifiant les défis existants, tels que l'urgence de la transition vers le zéro net, les pressions fiscales liées au vieillissement et les pénuries de main-d'œuvre omniprésentes. Des investissements importants dans les infrastructures et les technologies à faible émission de carbone sont nécessaires pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et l'exposition aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie. Des finances publiques saines ont permis un soutien fiscal pour protéger les ménages et les entreprises de la flambée des prix de l'énergie, mais le vieillissement de la population augmentera la pression fiscale à l'avenir. La rationalisation du système fiscal renforcerait la stabilité macrofinancière et la productivité en réduisant les distorsions dans les décisions d'investissement et d'offre de main-d'œuvre. L'augmentation de l'offre de main-d'œuvre, en complément de l'augmentation de la productivité, contribuerait à renforcer le potentiel de croissance et à permettre les transitions verte et numérique. La suppression des mesures fiscales dissuasives sur les heures supplémentaires travaillées et la rationalisation des prestations dépendant du revenu, tout en améliorant l'accès aux services de garde d'enfants, permettraient à la fois d'augmenter l'offre de main-d'œuvre et de réduire les inégalités. Le soutien à la reconversion et à l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre, ainsi que la réduction des écarts réglementaires entre les formes régulières et non régulières d'emploi, permettraient d'atténuer les pénuries en facilitant les transitions entre les professions. Une meilleure intégration des personnes issues de l'immigration et l'assouplissement de la migration des travailleurs moyennement qualifiés dans certaines professions pourraient stimuler davantage l'offre de main-d'œuvre.

CHAPITRE THÉMATIQUE : AUGMENTER L’OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE