Études économiques de l’OCDE : Pays-Bas 2018 (version abrégée)

Les Pays-Bas connaissent une activité économique vigoureuse, leur produit intérieur brut (PIB) étant supérieur d’environ 8 % à son point haut d’avant la crise et leur taux de chômage étant en constante décrue pour s’établir à 4 %. Le taux de croissance est monté au-delà de 3 % en 2017, soit un niveau nettement supérieur aux moyennes respectives de la zone euro et de l’OCDE. Ce redressement économique vigoureux a reposé sur plusieurs piliers, les dépenses des entreprises et des ménages concourant à la croissance tandis que la demande extérieure, émanant principalement d’autres pays européens, a également eu des effets positifs. Quoique appelée à se tasser quelque peu au cours des prochaines années, la croissance devrait demeurer solide et s’établir à 2.5-3 % en 2018 et 2019. Le solde budgétaire est excédentaire et la dette publique s’est repliée à moins de 60 % du PIB.