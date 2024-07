Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Islande 2023

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE mène tous les cinq à six ans un examen par les pairs qui passe en revue les efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération pour le développement, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations. L’Islande adopte, vis-à-vis de ses trois pays partenaires, une approche de long terme pilotée par les partenaires et axée sur la pauvreté, et s’appuie sur ses partenaires multilatéraux pour compléter son portefeuille bilatéral. Elle parvient à faire progresser l’égalité des genres, et de nouveaux accords-cadres conclus avec la société civile ont consolidé ses partenariats. Cet examen par les pairs formule plusieurs recommandations pour aider l’Islande à concentrer sa politique de développement 2024-28 et sa stratégie environnementale et climatique à venir sur un nombre limité de domaines ; tirer parti des hausses récentes de ses volumes d’APD pour élaborer une feuille de route concrète en vue d’atteindre un ratio APD/RNB de 0.7 % ; et adopter une planification stratégique des effectifs pour remédier aux problèmes de ressources humaines. Le Centre GRÓ devrait donner la priorité, dans ses formations, au renforcement des capacités des institutions partenaires et le ministère des Affaires étrangères s’attacher à garantir l’additionnalité et la durabilité lorsqu’il collabore avec le secteur privé.