Études économiques de l’OCDE : Islande 2023 (version abrégée)

Portée par le tourisme étranger et la vigueur de la demande intérieure, l’économie islandaise est l’une des plus dynamiques de l’OCDE. La situation sur le marché du travail est tendue et la progression des salaires est robuste, alors que leur distribution étroite assure un fort degré d’égalité. L’inflation persiste et se généralise, sur fond de désancrage des anticipations d’inflation. La politique budgétaire est en voie de durcissement, mais l’assainissement pourrait être mené plus rapidement pour soutenir la politique monétaire. Malgré les progrès réalisés, des obstacles à l’entrée subsistent dans beaucoup de secteurs. Des réformes structurelles pourraient aider à stimuler la productivité tout en favorisant la désinflation. Taxer plus lourdement et plus largement les émissions de gaz à effet de serre et investir dans des mesures moins coûteuses en vue de leur réduction permettraient d’obtenir de manière efficiente de nouvelles réductions. L’immigration augmente rapidement depuis la fin des années 90, en grande partie en raison de la vigueur de la croissance économique et du niveau de vie élevé du pays. Cette immigration a eu d’importantes retombées économiques positives, notamment parce qu’elle a permis d’accroître la population en âge de travailler et aidé l’Islande à répondre à la demande de main-d’œuvre dans les secteurs en croissance rapide. Cependant, l’intégration des immigrés et de leurs enfants s'accompagne de défis importants qu'il s’agit de relever. Une formation linguistique des adultes plus efficace et une amélioration des procédures de reconnaissance des compétences sont nécessaires. De même, les enseignants devraient être mieux préparés à répondre à la diversité des besoins pédagogiques des élèves. Une meilleure intégration de la population immigrée nécessite également de répondre à ses besoins en logement, ce qui suppose notamment d'étoffer l’offre de logements sociaux et abordables.

CHAPITRE THÉMATIQUE : RELEVER LES DÉFIS ET EXPLOITER LES AVANTAGES DE L'IMMIGRATION EN ISLANDE