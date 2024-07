Études économiques de l’OCDE : Islande 2021 (version abrégée)

L’économie islandaise se redresse après avoir traversé une grave récession liée au COVID-19. Les exportations de produits de la pêche et de services intellectuels sont en hausse, et les touristes étrangers commencent à revenir en Islande parallèlement à l’assouplissement progressif des restrictions de déplacement. La crise sanitaire a été relativement modérée jusqu’ici, grâce à une stratégie intelligente de dépistage et de traçage et au bon fonctionnement du système de santé. Après avoir vivement augmenté pendant la pandémie, le chômage diminue rapidement et l’inflation se maintient au-dessus de l’objectif visé. Une politique macroéconomique adaptée, conjuguée à des réformes structurelles, est nécessaire à une reprise saine et à une croissance durable. La banque centrale devrait continuer à se montrer vigilante et les aides budgétaires devraient rester axées sur les groupes vulnérables. Alléger une réglementation rigoureuse, en particulier dans les secteurs du tourisme et de la construction, permettrait un redéploiement des ressources vers les entreprises et les emplois les plus productifs. Renforcer le système d’enseignement et de formation professionnels et lier en partie le financement des universités au devenir professionnel des étudiants permettraient de réduire les pénuries de main-d’œuvre et les problèmes d’inadéquation des compétences. Offrir des aides à la recherche-développement (R-D) des entreprises mieux ciblées, encourager l’adoption des technologies numériques et faciliter les transferts de connaissances renforceraient l’innovation et la productivité. Pour assurer une transition économiquement efficiente et équitable vers une économie bas carbone, il sera essentiel de veiller à ce que tous les secteurs économiques soient soumis à un mécanisme de tarification du carbone – sous la forme d’une taxe carbone ou d’un système d’échange de quotas d’émissions – tout en redistribuant aux ménages et aux entreprises les produits de cette tarification du carbone.

THÈMES SPÉCIAUX : INNOVATION ; CHANGEMENT CLIMATIQUE