Édifier une culture fiscale, du civisme et de citoyenneté

Maintenant plus que jamais, les États multiplient leurs efforts afin de percevoir davantage de recettes fiscales intérieures. Pour ce faire, ils se tournent de plus en plus vers les contribuables – ceux d’aujourd’hui et ceux de demain – afin de les informer et de les mobiliser. Leur objectif est de favoriser l’émergence d’une culture du civisme fondée sur les droits et les responsabilités, culture en vertu de laquelle chaque citoyen considèrerait que le paiement des impôts est une composante à part entière de la relation qu’il entretient avec la puissance publique. De ce point de vue, l’éducation des contribuables est une passerelle entre l’administration fiscale et les citoyens et un outil de transformation de la culture fiscale. Cette publication présente des stratégies novatrices dans 28 pays afin de fournir des idées et de l'inspiration pour l'éducation des contribuables, l’éducation fiscale et la sensibilisation. Elle aide les autorités fiscales des pays en développement à renforcer le moral fiscal et le civisme fiscal de leurs citoyens.