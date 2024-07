Renforcement des capacités de l'administration fiscale et partage des connaissances

Les objectifs généraux et les principes qui guident l'administration fiscale dans chaque juridiction seront très similaires, même si les possibilités et les contraintes peuvent être très différentes. De même, pour toutes les administrations fiscales, les coûts liés à la mise en place de systèmes et de services d'administration fiscale seront substantiels.

Pour s'assurer que les ressources limitées sont utilisées au mieux, il est donc important de comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans les différentes juridictions et les leçons que l'on peut en tirer, bien que le contexte soit différent. Outre les actions de renforcement des capacités des administrations fiscales effectuées par les juridictions au niveau bilatéral, l'OCDE soutient un certain nombre d'activités, notamment :

Le développement d'une large gamme de supports de formation individuelle, par exemple par le biais de modules d'apprentissage en ligne et de cours en présentiel

Le pilotage d'un nouveau programme "Inspecteurs des impôts sans frontières" pour soutenir la numérisation des administrations fiscales des pays en développement

La publication et la promotion de rapports sur de nombreux aspects de l'administration fiscale, y compris des "guides pratiques", le partage des meilleures pratiques et le leadership éclairé