Sécurité juridique en matière fiscale et mise en œuvre des politiques

Le principal objectif de l'OCDE et du Forum sur l'administration fiscale (FTA) en matière de sécurité fiscale est la promotion d'approches bilatérales et multilatérales qui offrent aux groupes d'entreprises multinationales (MNE) une sécurité fiscale supérieure à celle offerte par les approches unilatérales traditionnelles. Les approches bilatérales et multilatérales ne se contentent pas de minimiser les risques de litiges fiscaux et de double imposition en favorisant la collaboration entre les administrations fiscales des pays. En engageant le dialogue et la discussion, les juridictions peuvent traiter les questions de double imposition plus efficacement, tout en promouvant la cohérence et en réduisant le risque de résultats divergents que les approches unilatérales peuvent produire. Cette approche collaborative renforce la transparence, minimise les différends et contribue à un environnement fiscal international plus stable et plus prévisible.