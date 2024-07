Déclaration pays par pays à des fins fiscales

La déclaration CbC (Action 13 du BEPS) est l'une des quatre normes minimales du BEPS, qui font l'objet d'un examen par les pairs afin de garantir une mise en œuvre rapide et précise et de préserver l'égalité des conditions de concurrence. L'examen par les pairs de l'Action 13 est mené par un groupe ad hoc de délégués du groupe de travail 6 (Fiscalité des entreprises multinationales) et du groupe de travail 10 (Échange de renseignements), conformément au mandat et à la méthodologie (mis à jour en octobre 2020).

La compilation annuelle de l'examen par les pairs contient un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement de la déclaration CbC par tous les membres du Cadre inclusif (CI), à l'exclusion de ceux qui ont rejoint le CI après le début du cycle d'examen, et de ceux qui ont demandé une exemption car ils n'ont pas d'entités résidentes tenues de déposer une déclaration CbC et ne souhaitent pas recevoir de déclarations CbC.