Journée de la sécurité juridique en matière fiscal l'OCDE 2023

Comme l’ont reconnu les ministres du G20, le maintien et le renforcement de la sécurité juridique en matière fiscal profitent aussi bien aux contribuables qu’aux administrations fiscales et sont essentiels à la promotion de l’investissement, de l’emploi et de la croissance. Cela est particulièrement important et difficile dans le contexte des effets économiques d’une pandémie, malgré les efforts immenses déployés par les administrations fiscales et les contribuables pour faire avancer le programme de sécurité juridique en matière fiscal. Renforcer la sécurité juridique en matière fiscal est l’une des principales priorités du Forum de l’OCDE sur l’administration fiscale, qui rassemble plus de 50 administrations fiscales avancées et émergentes.



Cet événement a permis aux décideurs fiscaux, aux administrations fiscales, aux représentants des entreprises et à d’autres parties prenantes de faire le point sur le programme de sécurité juridique en matière fiscal et d’avancer vers de nouvelles améliorations en matière de prévention et de règlement des litiges.

Les statistiques MAP 2022 et les MAP Awards 2022 ont été présentés lors de l'événement.