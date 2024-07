Les journées fiscalité et développement de l'OCDE 2023

Âu regard du succès des éditions 2021 et 2022, l'OCDE a organisé la troisième édition des Journées sur la fiscalité et le développement les 15 et 16 février 2023 virtuellement sur Zoom. La totalité des membres du Cadre inclusif sur le BEPS de l'OCDE/G20 et les principales parties prenantes ont été invités à participer, toutes les sessions étant ouvertes au public, ce qui permet un aperçu des différents axes de travail en matière fiscale entrepris au niveau international par le Cadre inclusif à ce jour.

La journée 1 s'est déroulée dans deux salles parallèles ("salle 1" and "salle 2") en quatre sessions d'une heure dans chacune des salles. La journée 2 s'est déroulée sur le même format avec deux sessions dans deux salles parallèles et une session plénière sur les enjeux à venir en matière de fiscalité et de développement à la fin.