L’accès aux vaccins anti-COVID-19 dans un monde en crise : état des lieux et stratégies

Grâce à l’extraordinaire rapidité de développement des vaccins anti‑COVID‑19, des campagnes d’immunisation sont aujourd’hui en cours dans de nombreux pays de l’OCDE. La demande continuera toutefois de dépasser l’offre pendant encore un certain temps et la carte de distribution révèle aujourd’hui une forte asymétrie en faveur des pays à haut revenu. Une situation à la fois inéquitable et inefficiente. C’est en acheminant les vaccins vers les pays qui en ont le plus besoin que l’on sauvera le plus grand nombre de vies possible. C’est aussi en freinant la transmission et en réduisant la probabilité d’apparition de variants préoccupants du virus par la vaccination que l’on parviendra plus vite à maîtriser la pandémie. Les pays doivent donc agir sans attendre pour accélérer l’effort vaccinal à l’échelle mondiale, sans considération de frontières. Ceci inclut : réorienter les vaccins vers les zones qui en ont le plus besoin ; continuer d’élargir la production ; veiller à ce que la logistique et les infrastructures sanitaires nécessaires soient en place ; fournir des aides supplémentaires, financières et en nature, au dispositif COVAX ; élaborer des stratégies à long terme qui engagent les États à assurer la disponibilité de vaccins là où le besoin s’en fait le plus sentir, y compris par le partage de la propriété intellectuelle et le transfert de technologie.