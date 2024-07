Présidence indienne du G20 en 2023

L’OCDE a contribué à donner corps au discours autour des priorités de la présidence indienne en matière de développement et de climat. Parmi ses principales contributions, on peut citer un rapport sur les obstacles au financement du développement destiné à étayer une mise à jour du Plan d’action du G20 sur l’accélération des progrès vers la réalisation des ODD, ainsi que le soutien apporté à l’initiative indienne intitulée « Un style de vie pour l’environnement » (LiFE) par la mise à disposition de ses données factuelles sur le financement des transitions écologiques, les mesures axées sur la demande, l’économie circulaire et l’efficacité d’utilisation des ressources.

L’OCDE a également contribué à d’autres grandes priorités de la présidence indienne. En ce qui concerne notamment la transformation numérique, nous avons soutenu l’élaboration d’un Cadre commun du G20 assorti de Principes de haut niveau visant à renforcer la sécurité numérique des produits et des services, et avons également éclairé les discussions sur les compétences numériques. Dans la filière Finance, les contributions de l’OCDE ont notamment porté sur les travaux relatifs à la finance durable et à la mise en œuvre de la Solution reposant sur deux piliers, ainsi que sur la révision des Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE.