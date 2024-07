Présidence indonésienne du G20 en 2022

L’OCDE a apporté des éléments d’information aux discussions de la présidence indonésienne sur la reprise mondiale après la pandémie de COVID-19 et les stratégies de sortie de la récession économique. Il s’agissait notamment de soutenir le dialogue entre les ministres de la Santé et des Finances du G20 par l’intermédiaire du Groupe de réflexion conjoint sur les finances et la santé (JFHTF), qui a été lancé à la fin de la présidence italienne du G20 en 2021. L’OCDE a contribué au programme d’action du G20 à l’appui du développement par le biais d’un rapport sur le financement mixte, ainsi qu’à la rédaction des Principes du G20 sur l’accroissement du financement privé et du financement mixte dans les pays en développement, les PMA et les PEID. Nos travaux sur le financement mixte ont également alimenté la rédaction d’un recueil de principes relatifs aux énergies propres, le Pacte de Bali du G20.

Nous avons travaillé en partenariat avec l’OIT et l’UNESCO à la rédaction d’une version actualisée de la Stratégie du G20 sur les compétences, qui tient compte des enseignements tirés de la pandémie et des défis et opportunités associés aux transitions écologique et numérique. Dans la filière Finance, l’OCDE a activement participé aux discussions sur la fiscalité, en produisant la Feuille de route G20-OCDE sur les pays en développement et la fiscalité internationale, ainsi qu’un cadre de déclaration des cryptoactifs et un rapport sur la fiscalité et l’égalité entre les genres.