Depuis plus de soixante ans, Business at OECD est l’acteur institutionnel du secteur privé à l’OCDE. À la suite d’une Décision prise par le Conseil de l’OCDE en 1962, le Comité consultatif économique et industriel (BIAC) a été établi avec pour seul objectif de jouer le rôle d’interlocuteur auprès de l’Organisation et de faciliter le dialogue entre celle-ci et les représentants et représentantes du monde des affaires. Dans ce rôle unique, Business at OECD travaille en étroite collaboration avec l’OCDE et les administrations pour faciliter le dialogue avec le secteur privé et tenir l’Organisation informée des points de vue, des priorités et des positions des entreprises afin qu’elle en tienne compte dans l’élaboration de ses politiques.

Business at OECD, qui rassemble des entreprises du monde entier, compte parmi ses membres les principales fédérations d’entreprises et d’employeurs des 38 pays Membres de l’OCDE et au-delà, et fait valoir les intérêts du secteur privé dans les discussions menées à tous les niveaux de l’Organisation, en participant notamment aux réunions de la grande majorité des comités et des groupes associés et aux réunions des comités au niveau des Ministres, mais aussi à la Réunion annuelle du Conseil au niveau des Ministres et aux concertations avec les Ambassadeurs et Ambassadrices, le Secrétaire général et les hauts responsables de l’OCDE.



Afin de partager les éclairages des entreprises qui travaillent sur le terrain, de dégager des consensus et de promouvoir des points de vue unifiés, plus de 3 000 représentants et représentantes du secteur privé ont été désignés pour participer aux travaux des plus de 30 groupes d’orientation de Business at OECD, et interagissent régulièrement avec leurs homologues au sein de l’Organisation. Ces groupes d’orientation promeuvent des recommandations d’action émanant de la communauté des affaires dans des domaines prioritaires tels que la fiscalité internationale, la gouvernance économique, les échanges et l’investissement, l’innovation et la transformation numérique, les compétences et l’emploi, l’environnement, la santé et le bien-être, la conduite responsable des entreprises, et bien d’autres. Business at OECD contribue également à l’ouverture de portée mondiale de l’OCDE en direction des non-Membres.



Situé à Paris (France), à quelques pas seulement du siège de l’Organisation, le Secrétariat de Business at OECD assure ses fonctions et entretient quotidiennement des contacts étroits avec ses membres, le Secrétariat de l’OCDE et les administrations. En plus de constituer un atout unique pour l’OCDE en tant qu’organisation internationale, sa collaboration étroite et spécifique avec le secteur privé sous-tend son engagement en faveur des économies de marché et des valeurs partagées.