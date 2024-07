Créé en 2011, le Réseau est un lieu d’apprentissage législatif pour les législateurs et les fonctionnaires parlementaires. Sa structure flexible permet aux parlementaires de confronter leurs expériences, de recenser les bonnes pratiques et de favoriser la coopération internationale en matière législative. Les Membres bénéficient des analyses et des recommandations de l’OCDE sur les questions précises sur lesquelles ils travaillent, et ils ont la possibilité de rencontrer des pairs et des experts, et d’échanger avec eux en vue de comparer les meilleures pratiques.

Le Réseau place les parlementaires à l’avant-garde du débat sur l’action publique et leur permet de collaborer sur les questions les plus urgentes inscrites à leur programme législatif.

Un objectif commun

Le Réseau est une communauté ouverte de législateurs engagés à élaborer des politiques meilleures pour une vie meilleure.

Une méthode de travail concrète

Le Réseau organise tout au long de l’année des réunions pratiques, en personne et à distance, au cours desquelles les législateurs échangent avec leurs pairs et les experts de l’OCDE sur des sujets prioritaires.

Une collaboration à plusieurs niveaux

Le Réseau, qui est ouvert aux législateurs nationaux, supranationaux et régionaux, encourage le dialogue, les complémentarités et la collaboration à plusieurs niveaux et offre un espace propice à la diplomatie parlementaire.

Des discussions fondées sur des données probantes

Ancré dans la légitimité et l’expertise de l’OCDE, une organisation axée sur les données.

Un accès aux données, analyses et recommandations de l’OCDE

Lorsque les législateurs évaluent différentes options pour élaborer une législation solide, ils peuvent mettre à profit les analyses indépendantes, études comparatives et données économiques et autres de l’OCDE, ainsi que ses conseils et recommandations.

Une portée mondiale & inclusive

Le Réseau est ouvert aux législateurs en exercice et aux fonctionnaires parlementaires du monde entier, y compris de pays hors OCDE. Il collabore aussi avec des assemblées et organisations parlementaires, parmi lesquelles l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée et le réseau Women Political Leaders.

Un rapprochement entre les normes internationales et la mise en œuvre de l’action publique

Le Réseau favorise le dialogue sur l’élaboration des normes internationales et l’appui à leur pleine mise en œuvre.

Des thèmes novateurs

Le Réseau, grâce à sa flexibilité et à l’expertise de l’OCDE, est à même de repérer les signaux précoces qui appellent une action des pouvoirs publics.