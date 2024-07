La TUAC participe à un large éventail d’événements de l’OCDE allant des réunions des comités de substance aux réunions ministérielles. Nous nous employons à orienter l’élaboration des normes et accords internationaux, des recommandations et des déclarations de l’Organisation, ainsi que les résultats des processus du G7 et du G20.

La TUAC a pour objectif d’influer sur l’action publique dans les domaines cruciaux pour les syndicats. On peut citer notamment la politique économique, la politique de l’emploi et du marché du travail, le développement durable et la transition juste, la transformation numérique et l’intelligence artificielle, la conduite responsable des entreprises, l’éducation et les compétences, et la gouvernance publique. Elle s’efforce également d’aider les syndicats à faire le meilleur usage possible des recommandations et des données de l’OCDE dans le cadre de leurs propres actions de plaidoyer.

Aux côtés de la Confédération syndicale internationale (CSI), la TUAC coordonne les contributions des syndicats au G7 et au G20. En ce qui concerne les questions relatives à des secteurs spécifiques, elle collabore avec les Fédérations syndicales internationales et fait partie des membres du Conseil des Global Unions. La TUAC collabore également avec la Confédération européenne des syndicats (CES) et le Conseil des syndicats nordiques (NFS).