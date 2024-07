Société civile

Youthwise, le Conseil des jeunes de l’OCDE, dont le rôle est consultatif, a été instauré en 2021 afin de porter la voix et les idées de la jeunesse au sein de l’Organisation et, qu’en retour, celle-ci lui fasse découvrir ses travaux et le processus d’élaboration des politiques internationales.

Les membres sont sélectionnés afin d'apporter un éventail diversifié d'expériences professionnelles et d'intérêts, notamment dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'éducation, l'environnement, la technologie, l'égalité des genres, la santé et l'aide sociale, le droit, la politique, le climat, les sciences naturelles, la mobilité sociale et au-delà. Ils contribuent régulièrement à la Réunion annuelle du Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres, participent aux événements de haut niveau de l'OCDE et s'engagent dans des consultations.