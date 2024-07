12 avril

L'OCDE, l'OIT et Y7 ont co-organisé un atelier pour le programme « Y7 Global Youth Leaders » de 2024, sur le thème « Comprendre les défis internationaux : nouvelles compétences, esprit d'entreprise et avenir du travail ». Les membres de Youthwise ont été invités à observer et à participer aux questions-réponses, et Mark Keese, chef de la division des compétences et de l'employabilité à la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales (ELS) de l'OCDE, a présenté et donné son avis sur les propositions politiques des délégués.



23 avril

Le Comité de la politique scientifique et technologique (CPST) a invité trois membres de Youthwise à sa réunion ministérielle de 2024 pour la journée de dialogue multipartite de haut niveau, à Paris. Pascual a été invité à participer à la session plénière d'ouverture : « Façonner les politiques scientifiques et technologiques pour bâtir notre avenir : comment favoriser la participation de publics divers ? » aux côtés des ministres colombien et thaïlandais, au cours de laquelle il a parlé de l'implication de l’avancement des technologies auprès de divers groupes sociaux, y compris les peuples indigènes.

Beom Joon Baek est intervenu lors de la session « Amélioration de l’être humain : une avancée responsable ? », au cours de laquelle il a parlé de l'importance d'inclure les jeunes dans le développement de la politique scientifique et technologique, pour s'assurer qu'elle soit efficace et puisse faire face à l'épreuve du temps.

Alexandros a quant à lui participé à une table ronde sur les partenariats au service de l'action climatique et la biodiversité. Il a partagé son expérience de la collaboration multipartite et de la communication, acquise dans le cadre de son travail universitaire et en tant que cofondateur d'une start-up biomédicale, pour l'appliquer aux défis de la lutte contre le changement climatique.