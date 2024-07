9 novembre

Jonathan van de Gronden a participé à la discussion du webinaire “Libérer le potentiel des entreprises sociales dirigées par des jeunes” organisé par le Centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (CFE). Cet événement de lancement, qui s'inscrit dans le cadre de l'Action mondiale pour la promotion des écosystèmes de l'économie sociale et solidaire, a réuni des acteurs de la sphère politique, des réseaux internationaux et, surtout, de jeunes entrepreneurs sociaux, et fait également partie intégrante de l'initiative de l'OCDE "Stand By Youth" (en anglais).



10 novembre



Dans le cadre du Pavillon virtuel de l'OCDE pour la COP27 (en anglais), Youthwise a co-créé et développé un événement aux côtés des experts en environnement de l'OCDE, intitulé "Youthwise : Pouvons-nous tirer parti de la crise énergétique pour créer des sociétés vertes et inclusives ?". L'événement portait sur la façon dont, compte tenu de la crise énergétique, nous pouvons protéger les personnes les plus vulnérables tout en apportant des changements qui permettront à la société de devenir plus juste, plus inclusive et plus verte, notamment en maintenant la dynamique des objectifs climatiques.



25 novembre

Michael Bakare a participé au lancement du nouvel Observatoire sur la mobilité sociale et l'égalité des chances au siège de l'OCDE à Paris. La table ronde a réuni d'importants décideurs politiques et parties prenantes de tous les pays de l’OCDE afin de réfléchir à la manière dont la mobilité sociale et l’égalité des chances peuvent se concrétiser sur le terrain.