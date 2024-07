Le Centre fournit des statistiques comparatives, des analyses, des conseils en matière de politique publique et organise des conférences pour renforcer les capacités et la formation. Il inclut les secrétariats du Comité des Politiques de développement régional (RDPC) et ses trois groupes de travail sur la politique urbaine, la politique rurale et les indicateurs territoriaux, le Comité des PME et de l'entrepreneuriat (CPME), le Comité du tourisme et le Comité directeur pour le développement économique et de l'emploi Local (LEED).

Le Centre gère également plusieurs initiatives et réseaux qui rassemblent les gouvernements nationaux, les maires et autres dirigeants locaux, les praticiens du développement économique, les chefs d'entreprise et entrepreneurs, les experts et des innovateurs sociaux. Ils comprennent : l'Initiative des Maires Champions pour la Croissance Inclusive, la Table Ronde des Maires et des Ministres, l'Initiative de Gouvernance de l'Eau de l'OCDE, l'Observatoire Mondial des Finances et de l'Investissement des Gouvernements infranationales - SNG-WOFI, le Forum de Développement Local de l'OCDE, le Laboratoire d'Analyse Géospatiale de l'OCDE, le Laboratoire de la Productivité Spatiale et le Centre de Trente de l'OCDE qui fournit un renforcement des capacités et de la formation aux parties prenantes locales et nationales.