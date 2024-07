Programme international pour le financement basé sur la terre

Le Programme étudie la façon dont le financement foncier est utilisé dans le monde pour aider les gouvernements nationaux et locaux à adopter de nouvelles politiques de financement foncier et à améliorer celles qui existent déjà. En étroite collaboration avec le Lincoln Institute of Land Policy et avec le soutien de la German Corporation for International Cooperation (GIZ), l'OCDE a produit un Compendium mondial des politiques de captation de la valeur foncière couvrant 60 pays dans le monde, avec une taxonomie comparable au niveau international des politiques de financement basées sur la terre. Le programme a également conseillé le gouvernement indonésien sur la manière de mettre en œuvre des outils de financement foncier pour financer des infrastructures hydrauliques. Il continue à soutenir les gouvernements et les parties prenantes du secteur privé et encourage le dialogue politique international sur la question - par exemple sur la façon dont le financement basé sur la terre peut être utilisé pour financer des infrastructures vertes afin de protéger les villes contre les risques climatiques.