Elsa Pilichowski

En tant que directrice de la gouvernance publique à l'OCDE, elle dirige les efforts de l'Organisation pour aider les gouvernements à instaurer la confiance des citoyens et l'Initiative de l'OCDE pour renforcer la démocratie. Elle dirige également les travaux de la Direction sur des questions de gouvernance clés telles que la budgétisation, le gouvernement numérique et ouvert, la gouvernance des marchés publics et des infrastructures, une meilleure réglementation, l'intégrité du secteur public, l'emploi public et l'amélioration de l'accès à la justice et la réalisation des ODD grâce à la participation dans la vie publique des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables.





Elle a récemment dirigé la transformation organisationnelle et commerciale de la fonction de communication en tant que directrice intérimaire de la communication.



Au cours des dernières années, elle a occupé différents postes au sein de l'organisation, notamment celui de directrice par intérim du Secrétariat du Conseil et du Comité exécutif, de conseillère puis de conseillère principale au sein du Cabinet du Secrétaire général, de cheffe adjointe du programme Eurasie et d'analyste des politiques au sein de la Direction de la gouvernance publique, y dirigeant des travaux dans divers domaines de la gouvernance.



Avant de rejoindre l'OCDE en 2000, Mme Pilichowski a occupé des postes au Bureau du vice-président de la région Asie de l'Est et Pacifique de la Banque mondiale et à l'Institut de la Banque mondiale.



De nationalité française et canadienne, Mme Pilichowski est titulaire d'un Master en administration publique de Sciences Po Paris (1994) et d'un Master en économie internationale de l'Université Johns Hopkins à Washington D.C. (1997).