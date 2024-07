La Direction de la gouvernance publique de l'OCDE soutient les décideurs politiques dans les pays membres et partenaires de l'OCDE, en offrant un forum pour le dialogue politique et la création de normes et de principes communs. Nous produisons des examens des politiques publiques et des recommandations pratiques ciblées sur les priorités de réforme de chaque gouvernement. Nous fournissons des données et des analyses internationales comparatives pour soutenir l'innovation et la réforme du secteur public. Nos réseaux comprennent des fonctionnaires gouvernementaux ainsi que des experts du secteur privé, des organisations de la société civile et des syndicats.