Initiative de l'OCDE pour renforcer la démocratie

Les démocraties sont soumises à des pressions internes et externes croissantes, notamment la polarisation politique, la diffusion de la désinformation et la montée du populisme. Nous fournissons aux gouvernements des solutions politiques, des données, de l'expertise et des bonnes pratiques sur les défis de gouvernance publique auxquels ils sont confrontés afin de les aider à préserver et à renforcer leurs démocraties, à instaurer la confiance dans le gouvernement et les institutions publiques, à lutter contre la désinformation et à améliorer l'ouverture du gouvernement, la participation des citoyens et l'inclusion.