Youthwise 2023: Biographies

25 ans, Canada et Royame-Uni



Chargée de cours universitaire, militante et artiste

Je suis artiste et militante, et fondatrice de l’initiative et fonds de bourses d’études « The Starving Artist », qui œuvre pour une réforme systémique et soutient les personnes souffrant de troubles de l’alimentation. Ma campagne « This Body of Mine » vise à faire connaître les expériences des migrants au moyen de l’art, et a été récompensée par plusieurs prix prestigieux, notamment le prix Princesse Diana (Princess Diana Legacy Award) et le prix du Roi Hamad pour l’autonomisation de la jeunesse (King Hamad Award for Youth Empowerment).