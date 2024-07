Comportement des ménages et environnement

Les choix des ménages – quoi manger, par quel moyen se rendre au travail, comment se chauffer, etc. – sont lourds de conséquences pour l’environnement. Alors qu’il est plus que jamais nécessaire d’agir en faveur de l’environnement et d’évoluer vers des modes de consommation plus soutenables, rendre ces choix plus durables promet de réduire notablement les incidences environnementales. Or, dans un contexte marqué par une accumulation de crises interdépendantes, les gouvernements peinent à accompagner les ménages afin de concrétiser ce potentiel.

Le présent ouvrage passe en revue les résultats de l’enquête 2022 de l’OCDE sur la politique de l’environnement et l’évolution des comportements individuels. Cette enquête porte sur les attitudes et les comportements des ménages concernant l’énergie, les transports, les déchets et les systèmes alimentaires. Elle a été réalisée auprès de plus de 17 000 ménages dans 9 pays : Belgique, Canada, États-Unis, France, Israël, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. L’enquête a aussi servi à recueillir des informations sur les raisons pour lesquelles les personnes interrogées changent de comportement et sur les obstacles qu’elles doivent surmonter, et offre de ce fait une source unique de données empiriques pour éclairer l’action des pouvoirs publics en faveur de modes de consommation plus durables.