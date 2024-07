Les habitudes de consommation et le comportement des ménages ont des répercussions sur les stocks de ressources naturelles et la qualité de l’environnement qui devraient s’accentuer durant les années à venir. C’est pourquoi les gouvernements ont adopté une large panoplie de mesures afin d’inciter les consommateurs à intégrer le souci de l’environnement dans leurs achats et leurs habitudes. Parmi ces initiatives, on peut citer l’introduction de taxes liées à l’environnement, les normes de performance énergétique pour les logements, l’étiquetage des émissions de dioxyde de carbone pour les voitures, et les incitations fiscales en faveur de l’installation de panneaux solaires. Toutefois, comprendre et influer sur le comportement des ménages reste un défi pour les décideurs.

Cette publication présente les principales conclusions de l’analyse des réponses à l’enquête de l’OCDE ainsi que les implications de ces résultats pour les politiques publiques. L’enquête a été effectuée auprès de plus de 10 000 ménages dans dix pays : l’Australie, le Canada, la Corée, la France, l’Italie, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque et la Suède. Elle apporte un éclairage nouveau sur les mesures politiques qui ont un réel impact en examinant les facteurs qui déterminent les comportements à l’égard de l’environnement dans cinq domaines : la consommation d’eau, la consommation d’énergie, le choix du mode de transport personnel, la consommation d’aliments biologiques ainsi que la production et le recyclage des déchets.

Politique de l’environnement et comportement des ménages est une ressource précieuse pour tous ceux qui sont intéressés par la difficile question de ce qui favorise l’adoption de modes de vie plus écologiques, des décideurs jusqu’aux citoyens.