Vers des comportements plus environnementaux

Il est indispensable de bien comprendre les facteurs qui influencent les décisions des individus à l’égard de l'environnement si l’on veut élaborer des stratégies de croissance qui favorisent des modes de vie plus « verts ». Les récents travaux menés par l'OCDE à partir d’enquêtes périodiques auprès de plus de 10 000 ménages dans un certain nombre de pays et de domaines représentent un progrès décisif pour autant qu'ils apportent de nouveaux éclairages sur les mesures réellement efficaces.

Cette publication présente une synthèse des données issues de la dernière enquête en date, axée sur cinq domaines (énergie, alimentation, transport, déchets et eau) et réalisée dans onze pays : Australie, Canada, Chili, Corée, Espagne, France, Israël, Japon, Pays-Bas, Suède et Suisse.

La nouvelle enquête confirme l’importance de fournir les bonnes motivations pour influer sur nos décisions. Les résultats indiquent que les mesures telles que l’étiquetage et les campagnes d’information publique ont aussi un rôle significatif et complémentaire à jouer. Inciter un changement favorable de comportement demande un mélange de ces instruments.