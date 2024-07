Traiter les problèmes environnementaux avec l'aide des sciences comportementales

Les enseignements des sciences comportementales peuvent aider les décideurs à mieux comprendre les mécanismes comportementaux qui concourent aux problèmes d’environnement et leur permettre d’élaborer et de mettre en œuvre des réponses plus efficaces. Ce rapport passe en revue les applications récentes des enseignements des sciences comportementales qui visent à orienter les individus et les entreprises vers des décisions de consommation, d’investissement et de mise en conformité plus durables.

En s’appuyant sur les interventions mises en place par les ministères et organismes chargés des questions d’environnement et d’énergie et sur le travail des équipes intergouvernementales d’étude des enseignements des sciences comportementales, le rapport décrit comment les sciences comportementales ont été intégrées dans les processus d’élaboration des politiques. Différents domaines d’action sont abordés : consommation d’énergie, d’eau et de produits alimentaires, choix du mode de transport et du véhicule, gestion des déchets et efficacité d’utilisation des ressources, respect de la réglementation environnementale et participation à des programmes volontaires. Le rapport met en lumière ce qui a marché – ou pas – dans les pratiques mises en œuvre dans les pays de l’OCDE et ailleurs.