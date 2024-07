Le mouvement des étudiants à travers les frontières pour poursuivre des études supérieures dans des pays étrangers a un impact significatif sur les individus, les institutions et les sociétés du monde entier. La mobilité internationale des étudiants peut servir de catalyseur pour l'excellence académique, les échanges culturels, la croissance économique et la compréhension internationale dans un monde de plus en plus interconnecté.