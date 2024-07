Commerce agroalimentaire

Les technologies numériques innovantes ont le potentiel de transformer les systèmes d’échanges agricoles, de gérer les risques et d’assurer le bon fonctionnement des marchés face à l’évolution des conditions et des pressions. Dans les systèmes sanitaires et phytosanitaires (SPS), l’utilisation d’outils numériques (comme la certification électronique et les audits à distance) a créé à la fois des opportunités et des défis.

La certification SPS électronique a eu des effets positifs sur le volume des échanges, notamment de produits d’origine végétale, de légumes et de produits alimentaires transformés. Produits alimentaires Si l’adoption de certificats électroniques pour les échanges internationaux de végétaux et de produits d’origine végétale progresse, celle de certificats sanitaires électroniques pour les échanges de produits d’origine animale est plus complexe et plus difficile.