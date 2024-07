Quelles implications la diversité croissante de nos sociétés a-t-elle pour l’éducation ? Quelle est la nouvelle répartition de la puissance économique mondiale ? Quelles sont les mutations observées à l’heure actuelle dans le monde du travail ?

Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2010 compile les données probantes internationales en vue d’apporter des éléments de réponse à ce type de questions. Par souci de clarté, chaque tendance est présentée en double page sous la forme d’une introduction, de deux figures accompagnées d’une description succincte et d’une série de questions d’intérêt pour le secteur éducatif.

Les tendances présentées sont basées sur des données internationales de qualité, communiquées essentiellement par l’OCDE, la Banque Mondiale et les Nations Unies. Les figures comportent des liens actifs permettant au lecteur d’accéder aux données d’origine. Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2010 s’organise autour de cinq grands thèmes, assortis chacun d’une section « Pour en savoir plus » :

les dynamiques de la mondialisation ;

les nouveaux défis sociaux ;

un monde du travail en pleine mutation ;

le nouveau visage de l’enfance ;

technologies de l’information et de la communication : tendances pour les années à venir.

Cet ouvrage a pour objet de fournir aux responsables politiques, aux chercheurs, aux chefs d’établissements, aux administrateurs scolaires et aux enseignants une source d’informations fiable et générique pour étayer la planification stratégique et stimuler la réflexion sur les défis auxquels doit faire face le secteur éducatif à tous les niveaux d’enseignement (écoles, universités ou encore programmes de formation continue). Cet ouvrage s’adresse également aux étudiants et à la société dans son ensemble, notamment aux parents d’élèves.