Vous êtes-vous déjà demandé si l'éducation avait un rôle à jouer dans la préparation de nos sociétés à l'ère de l'intelligence artificielle ? Ou quel peut être l'impact du réchauffement climatique sur nos établissements scolaires, nos familles et collectivités ?

La publication Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2019 donne un aperçu des principales tendances économiques, politiques, sociales et technologiques qui affectent l'éducation. Si les mesures sont robustes, les questions soulevées dans ce recueil sont suggestives et ont pour objet d'informer la pensée stratégique et de stimuler une réflexion sur les défis de l'éducation – et montrer si et comment l'éducation peut influencer ces tendances.

L'ouvrage couvre une riche variété de sujets liés à la mondialisation, la démocratie, la sécurité, le vieillissement et les cultures modernes. Le contenu pour l'édition 2019 a été révisé et étendu avec une large sélection d'indicateurs. En plus des différentes tendances et de leur interaction avec l'éducation, la publication inclut également une nouvelle section dédiée à la réflexion sur le futur, inspirée par des méthodologies de la prospective stratégique.

Cet ouvrage a pour objet de fournir aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux chefs d'établissements, aux administrateurs scolaires et aux enseignants, une source non spécialisée de tendances qui affectent l'éducation comparables à l'échelle internationale, dans les écoles, les universités ou encore dans les programmes de formation pour adultes. Cet ouvrage s'adresse également aux élèves/étudiants et à la société dans son ensemble, notamment aux parents.