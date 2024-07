L’éducation commence à la maison. Si simples soient-ils, les premiers mots qu’un parent dit à son enfant lui ouvrent les portes du langage et l’initient à un monde d’exploration et de découverte. Lorsque la scolarité officielle débute, de nombreux parents croient que leur rôle éducatif prend fin. En réalité, l’éducation est une responsabilité partagée et selon les dernières conclusions de l’enquête PISA, l’engagement des parents dans l’éducation est essentiel au succès de leur enfant tout au long de sa scolarité et bien au-delà.

Lisons-leur une histoire ! Le facteur parental dans l’éducation rend non seulement compte des conclusions et des analyses de l’enquête PISA, mais offre aussi aux parents, aux enseignants et aux décideurs des suggestions concrètes pour améliorer l’engagement parental, tout en soulignant les formes d’activités les plus fortement associées à l’amélioration des performances en compréhension de l’écrit. Il présente également une kyrielle d’exemples de programmes provenant du monde entier qui favorisent un engagement parental efficace et des partenariats fructueux entre les parents et les écoles. Enfin, il montre surtout aux parents qu’il n’est jamais trop tôt – ni trop tard – pour s’engager dans l’éducation de son enfant.