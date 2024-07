Comment l’enquête PISA mesure-t-elle les compétences de collaboration des élèves ?

La capacité à résoudre individuellement des problèmes non familiers est certes essentielle, mais dans notre monde de plus en plus interconnecté, nous sommes souvent amenés à collaborer pour atteindre nos objectifs, tant dans notre vie professionnelle que privée. Le travail en équipe présente de nombreux avantages : il permet de disposer de tout un éventail de points de vue et d’expériences ; des synergies peuvent se créer entre les membres du groupe ; et enfin, il est possible de procéder à une division du travail et à une répartition des tâches en fonction des points forts de chacun.

La collaboration peut toutefois aussi présenter son lot de difficultés. Si la répartition des tâches n’est pas efficace, deux membres du groupe peuvent se retrouver à effectuer le même travail. Des tensions interpersonnelles et une mauvaise communication au sein du groupe peuvent également l’empêcher d’exploiter pleinement son potentiel. Si elles ne sont peut-être pas innées chez tous, les compétences de collaboration peuvent néanmoins se développer avec le temps et la pratique.

C’est pourquoi l’enquête PISA 2015 a décidé d’étendre son investigation au-delà de la résolution individuelle de problèmes et de mesurer – pour la toute première fois dans une évaluation internationale – la capacité des élèves à collaborer pour la résolution de problèmes.