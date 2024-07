Le 21 novembre 2017, PISA publie son rapport sur la toute première évaluation internationale de résolution collaborative de problèmes. Le rapport analyse la capacité des élèves à travailler à plusieurs pour résoudre des problèmes. Il examine aussi le rôle de l’éducation dans le développement de la capacité des jeunes à résoudre des problèmes en équipe.

Le PISA à la loupe de ce mois-ci donne un aperçu des résultats de l’évaluation et montre qu’une relation positive existe entre la performance en résolution collaborative de problèmes et celle dans les principaux domaines d’évaluation PISA (sciences, compréhension de l’écrit et mathématiques). Les résultats montrent notamment que les filles devancent les garçons de façon significative en résolution collaborative de problèmes dans tous les pays et économies ayant participé à l’évaluation.