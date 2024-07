Des mesures sont nécessaires pour combler les lacunes des élèves en culture financière

Il ressort d’un nouveau rapport de l’OCDE que plus des deux tiers des élèves utilisent régulièrement des produits et services financiers, mais le niveau de culture financière reste trop faible pour qu’ils puissent tous éviter les écueils financiers tout en tirant parti des possibilités qui s’offrent à eux.

Les pouvoirs publics devraient chercher à renforcer la culture financière des jeunes, en leur donnant les moyens de mieux comprendre les notions financières essentielles, ainsi que les risques et les avantages que présentent les produits financiers. Relever le niveau de culture financière des élèves leur permettra non seulement d’améliorer à court terme la façon dont ils gèrent leur argent, mais aussi de prendre des décisions financières plus avisées en grandissant.



L’évaluation de la culture financière dans le volume IV du PISA 2022, qui examine les compétences financières des jeunes de 15 ans dans 14 pays de l’OCDE et six pays et économies partenaires, montre que de nombreux élèves mènent des activités financières de base à un âge précoce. En moyenne, plus de huit élèves sur dix ont en effet acheté un produit en ligne au cours des 12 derniers mois et 66 % ont effectué un paiement avec un téléphone portable. Ils sont cependant nombreux à ne pas posséder les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières avisées : près d’un sur cinq en moyenne dans les pays et économies de l’OCDE participants n’atteint pas le niveau de compétences de base en culture financière.



Les élèves les plus performants – environ 11 % des élèves de l’OCDE évalués – sont capables de résoudre des problèmes financiers non courants et peuvent décrire les résultats possibles de décisions financières en faisant preuve d’une compréhension du paysage financier au sens large, comme l’impôt sur le revenu. Un meilleur niveau de culture financière est associé à des comportements financiers plus responsables, comme le fait de gérer son argent de façon plus proactive et plus durable. Les élèves qui possèdent une bonne culture financière sont plus susceptibles d’épargner et moins susceptibles à la fois de dépenser trop et de déclarer acheter un produit parce que leurs amis l’ont fait.