Optimiser les ressources dans l’enseignement scolaire

L'élaboration des politiques a toujours consisté à faire des choix, gérer des compromis et équilibrer plusieurs objectifs et priorités pour la prise de décisions budgétaires complexes. Pourtant, ces dernières années, les décideurs politiques ont été confrontés à un nombre croissant de priorités, d'où une pression plus forte pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques. Il existe de solides arguments en faveur d'un investissement public dans une éducation de haute qualité du fait de ses résultats économiques ainsi qu'aux retombées sociales plus générales pour les individus et la société. Mais alors qu'une éducation de haute qualité continuera à permettre aux individus et aux sociétés de prospérer et de se remettre des perturbations, les ministères de l'éducation devront repenser leur façon d'investir dans l'éducation pour garantir l'optimisation de l’utilisation de ces ressources. Après une introduction exposant le contexte, cette publication fait le point sur les rendements économiques et les résultats sociaux plus larges dérivés d'une éducation de qualité, plaidant en faveur de la poursuite des investissements publics. Elle se tourne ensuite vers l'examen des moyens intelligents d'investir dans l'éducation et examine les principaux leviers politiques pour optimiser l’utilisation des ressources: gérer et distribuer le financement des écoles pour tirer le meilleur parti des investissements éducatifs ; parvenir à l’équité parallèlement à une plus grande efficacité ; et la planification, le suivi et l'évaluation de l'utilisation efficace du financement des écoles.