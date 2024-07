Études économiques de l'OCDE : Inde 2019 (version abrégée)

La croissance économique est forte, mais des défis demeurent sur le plan social et celui de la gouvernance. Les revenus convergent rapidement vers les niveaux observés dans d'autres économies de marché émergentes.

L’Inde est l'économie du G20 qui connaît la croissance la plus rapide depuis 2014. Si le PIB par habitant à PPA se situait encore à 56 % de la moyenne de l’ensemble constitué par le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, la Chine et l’Afrique du Sud (et à 17 % de la moyenne de l'OCDE) en 2018, le rythme de convergence s’est accéléré. L’Inde est devenue un acteur clé de l'économie mondiale, avec des performances exceptionnelles à l’exportation dans certains secteurs.