On trouvera dans le présent rapport une façon d’envisager la transformation numérique des administrations fiscales qui conduirait à terme à des systèmes de prélèvements fluides et sans friction. Conformément au vœu exprimé par les Commissaires membres du Forum de l’administration de l’impôt, réunis en plénière, en 2019 à Santiago, le but est d’encourager la réflexion et le débat sur cette idée et son architecture.