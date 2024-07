Renforcer la première ligne : Comment les soins primaires aident les systèmes de santé à s’adapter à la pandémie de COVID-19

Les systèmes de santé ne cessent de s’adapter pour faire face à la pandémie de COVID‑19. D'importants efforts ont été déployés pour favoriser la montée en puissance des capacités hospitalières. Pour autant, la pandémie a aussi des répercussions importantes sur l’état de santé de nombreuses personnes qui ne sont pas infectées par le virus. Les individus qui souffrent de maladies chroniques présentent non seulement un risque accru de complications et de décès en cas de contamination à la COVID-19, mais ils voient également leurs protocoles de traitement habituels bouleversés. La crise du COVID‑19 montre à quel point il est essentiel de placer les soins primaires au cœur des systèmes de santé, à la fois pour pouvoir faire face à une augmentation soudaine de la demande et pour préserver la continuité des soins pour tous. Des services de santé primaires performants – organisés autour d’équipes pluridisciplinaires avec des rôles nouveaux pour les professionnels de santé, en coordination avec les services de santé de proximité et avec l’appui des technologies numériques et d’incitations appropriées – participent à l’efficacité du système de santé. Les innovations mises en place pour faire face à la pandémie doivent être pérennisées afin de renforcer la résilience des systèmes de santé en cas de nouvelles crises sanitaires et d’être à même de relever les défis associés au vieillissement démographique et au poids croissant des maladies chroniques.