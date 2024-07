Égalité des genres et environnement

Le 30 mars 2023, l'OCDE a organisé un webinaire Green Talks : LIVE, avec une introduction de Jo Tyndall, Directrice de l'environnement de l'OCDE, et une présentation de Dimitra Xynou et Valentina Bellisi, analystes à la division Finance et investissement verts. Elles ont été rejointes par Krzysztof Michalak, chef par intérim de la division des finances, de l'investissement et des relations mondiales à la direction de l'environnement de l'OCDE, et coordinateur pour le genre, et Ana Puy du ministère espagnol de la transition écologique et du défi démographique.

La présentation et la discussion avec les experts sur le lien entre le genre et l'environnement ont mis en évidence l'importance d'intégrer une perspective de genre dans les politiques environnementales et climatiques.