Mesurer le bien-être et le progrès

Il convient, pour évaluer le bien-être des personnes, des communautés et des sociétés, d’examiner de multiples aspects qui comptent dans la vie des individus. Cette démarche globale est d’autant plus pertinente que nos sociétés connaissent aujourd'hui des transformations rapides. Le Cadre de mesure du bien-être de l’OCDE examine les résultats actuels en matière de bien-être, ainsi que les inégalités qui en découlent, pour rendre compte des conditions matérielles qui déterminent les possibilités économiques des individus, leur qualité de vie et leurs relations. Il tient également compte des ressources systémiques nécessaires pour préserver le bien-être à l’avenir, dans les limites de la planète et de la société. Ce Cadre peut aider les pouvoirs publics et d’autres décideurs à élaborer des politiques qui favorisent les synergies entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux, et qui mettent l’accent sur la promotion de la santé mentale tant au niveau individuel que collectif.

L’OCDE recueille des statistiques sur les principales composantes du bien-être afin d’assurer le suivi de la qualité de vie et du bien-être relationnel dans le contexte des transitions numérique, démographique et écologique, et d’aider les pays à comprendre si la vie s’améliore et si les avantages procurés par le progrès sont partagés équitablement.