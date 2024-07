Des solutions gagnant-gagnant pour le bien-être et la santé mentale

Une bonne santé mentale est indispensable au bien-être et essentielle à l’épanouissement des individus et de la société. Il est admis de longue date que les stratégies efficaces en matière de santé mentale doivent mobiliser tout un éventail de secteurs allant au-delà de la santé ; pourtant, dans la pratique, les regroupements restent souvent limités ou n’ont lieu qu’à petite échelle. Cette synthèse présente les principaux résultats du rapport How to Make Societies Thrive? Coordinating Approaches to Promote Well-being and Mental Health, qui s'appuie sur le cadre d’évaluation du bien-être de l’OCDE pour comprendre l’influence qui s’exerce entre ce que vivent les individus sur les plans économique, social, relationnel, civique et environnemental et leur état de santé mentale, et utilise ces données pour identifier les stratégies permettant d’améliorer à la fois la santé mentale et d’autres composantes plus larges du bien-être. Certaines initiatives menées dans le domaine de la santé mentale dans des pays de l’OCDE sont également passées en revue pour mettre en lumière les éléments de l’écosystème d’action à même de favoriser la collaboration au sein des pouvoirs publics et, plus largement, avec les acteurs de la société.